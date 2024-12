Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero in lacrime: cosa c'è davvero dietro il crollo

01 dicembre 2024 a

Crollo emotivo per Bianca Guaccero. Accade durante la puntata di sabato 30 novembre di Ballando con le Stelle. Qui la concorrente ammette di aver messo tutta la concentrazione per l'esibizione: "Tra la canzone e tutto, ho dovuto trovare il coraggio di mettere in scena determinate cose - ha ammesso tra le lacrime -. Quando Carolyn mi ha detto dell’emozione è perché volevo trasmetterla". A quel punto è stata Selvaggia Lucarelli ad alleggerire la tensione dicendo alla conduttrice tv di non piangere affatto perché "a te è rimasto il ballerino, ti ci sei pure fidanzata". Poi un'altra battuta: "Almeno speravo che tu fossi gelida, e invece hai anche un cuore. Prima o poi troveremo il punto debole".

Bianca ha infatti raccontato di aver sofferto a lungo di attacchi di panico: "Quando hai un attacco di panico pensi di dover morire: non sai come uscirne, cosa succede poi... E non sapevo neanche raccontarlo: cosa succede? Perché non riesco a vivere? Uscivo di casa e dopo 10 minuti rientravo". Intanto la sua performance ha ricevuto molti applausi.

Complimenti sono arrivati da Guillermo Mariotto, così come Fabio Canino che ha sottolineato come a Ballando si cerchi la perfezione, quindi è inutile che Zazzaroni dica che voglia nella coreografia qualche sporcatura.