Verissimo, Silvia Toffanin chiede e Alena Seredova la ferma: "Secondo te cosa non so?"

Ospite di Verissimo Alena Seredova. La showgirl si è raccontata negli studi di Silvia Toffanin su Canale 5. Reduce dal matrimonio con Alessandro Nasi, Alena è tornata a parlare della nascita della sua ultima figlia, Vivienne Charlotte, quando le è stato diagnosticato un problema alla tiroide: "Dopo la gravidanza è andata via, ma continuavo a prendere le medicine e quindi ero molto gonfia e tutto il doppio".

Poi non poteva mancare il commentato al libro del suo ex marito Gigi Buffon, in uscita proprio in questi giorni. "Io ho le idee ben chiare di cosa sono i miei valori e questo non rientra. Probabilmente è anche una mia impronta che deriva dalle ie radici, mi piace molto il mio, quello che non è mio non mi piace", ha detto senza mezzi termini l'ospite. E a quel punto è arrivata in tempo record la domanda della conduttrice: "Il tuo ex marito ha scritto un libro. Tu lo hai letto?".

"Mah ... Secondo te cosa c’è che non so su quel libro? Sono stata accanto a quell’uomo per oltre 10 anni, non penso di trovare un capitolo che mi possa sorprendere. Lui ha detto che è dispiaciuto di quello che mi ha fatto? Ci mancherebbe altro. Abbiamo sempre parlato molto di tutto, tanti di quegli eventi li ho vissuti, li ho raccontati, quindi per me nulla di nuovo", ha replicato senza fare polemica.