Andrea Bocelli, la moglie Veronica fa calare il gelo su Rai: "Cosa gli ho trovato sul telefono"

Per qualche minuto, lo studio di Domenica In si è trasformato in quello di Tra moglie e marito. Nel salottino di Mara Venier su Rai 1 si siedono Andrea Bocelli e la compagna, Veronica Berti. Lontani, lontanissimi da gossip e paparazzate, molto “normali” pur nella straordinarietà della vita del tenore toscano, il cantante italiano più famoso nel mondo, l’erede “pop” di Luciano Pavarotti. E proprio perché così normale, anche la loro unione è stata messa alla prova. A partire dalla gelosia.

«Lei stava sempre lì a usare il telefono. Sottraeva tempo a me. Quando ci siamo incontrati, il suo tempo era tutto dedicato a me - ha spiegato l’artista -. Tutti questi strumenti tecnologici sono fantastici, però bisogna adoperarli nel modo corretto. Lei non delega nulla, dovrebbe farlo perché non ti gusti più le vere cose belle della vita. Le emozioni più belle sono quelle di tutti i giorni».

«Dovresti fare più la moglie e meno la manager», inziga Zia Mara. La sua routine, sottolinea con orgoglio l’interprete di Con te partirò, inizia «con lei - ma non lo posso dire come. Non amo fare cose straordinarie nella vita, mi piace la quotidianità. Si fa colazione insieme, parlare è importante. Si discute, si apre una dialettica che è costruttiva, poi si pranza insieme, si fa un giro. Lei è abituata a fare 20 km a piedi, non lo può pretendere da un povero disgraziato come me».

«Io non sono gelosa - ribatte Veronica altrimenti avrei proprio sbagliato partner. Sul palco con tutti i baci e gli abbracci, sarebbe la fine. Lui all’inizio era parecchio birichino... Gli controllavo il telefono perché all’inizio c’erano fan che esprimevano in maniera molto emozionata». «Prima di avere lei nella mia vita - l’ha buttata lì Bocelli -, avevo una fitta agenda ma poi non l’ho più trovata». Chissà come mai...