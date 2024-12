Affari Tuoi, Erica condannata dopo la puntata: "Sono stata telefonata", la figuraccia

05 dicembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi la serata di Erica si conclude con qualche polemica. Nel corso della puntata andata in onda mercoledì 4 dicembre, la concorrente ha messo nel mirino diversi pacchi blu m,a con scarsi risultati.



Infatti all'ultimo giro, quando ormai il destino della partita era segnato, Erica dalla Campania si è ritrovata con un solo pacco rosso sul tabellone e una sfilza di blu. Ma quello rosso conteneva ben 300.000 euro. E così presa dalla paura di poter perdere tutto ha deciso di accettare l'offerta da 30.000 euro del dottore. Una scelta che però ha scatenato un vero e proprio putiferio su X dove i telespettatori seguono minuto per minuto ogni puntata condotta da Stefano De Martino commentandola in tempo reale.



C'è chi di fatto accusa il dottore di aver fatto un'offerta troppo generosa alla concorrente: "Comunque con un pacco blu il dottore le ha offerto troppo....alcune sono agevolate", scrive un utente. Insomma l'accusa che non trova però alcun riscontro nella realtà dei fatti è quella di "favoritismi" per alcuni concorrenti che riceverebbero offerte più sostanziose pur avendo un pacco blu tra le mani. E proprio Erica, infatti, stringeva tra le mani un pacco blu. Ma c'è anche chi la condanna per uno scivolone sull'italiano: "Sono stata telefonata ....ci hanno telefonati (sai, sono in due quindi plurale) è italiano??? Chiedo per un amico...". La nuova polemica è servita.