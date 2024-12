Fuori dal Coro Che lavoro fa Mattarella risposte sconcertanti in tv

05 dicembre 2024 a

L’ignoranza in Italia, soprattutto tra i giovani, quelli che di notte spesso si rendono protagonisti di episodi spiacevoli, è dilagante. E la riprova la si ha conducendo un banale sondaggio tra i ragazzi, ponendo loro domande di cultura generale banalissime. Eppure, bastano queste per metterli in difficoltà e per farli piombare nel buio, senza neppure il minimo accenno di risentimento o vergogna, non uno sprizzo di vitalità che li invogli a colmare le lacune. Il test lo vediamo a “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4.

Si comincia con un quesito elementare: “Qual è il fiume che attraversa Londra?”. Tre i ragazzi a rispondere, con queste reazioni di seguito: “Non ne ho idea, Eh non lo so, Mi puoi dare qualche opzione?”. Va bene, li si aiuta: “Senna, Nilo, Tamigi”. Neanche il restringimento del campo tra i fiumi de mondo aiuta e le risposte sono: “Solo queste tre? Senna? Senna? Nilo? Nilo?”. Alla giornalista autrice della vox populi vien da dire: “Ma come Niloooo!”. Finalmente, per esclusione, arriva la risposta di uno dei ragazzi: “Eh allora sì, Tamigi”. E grazie al ***, verrebbe da commentare a noi. Altra domanda e risposte ancor più fantasiose: “Qual è la capitale della Germania?”. Una ragazza ha un’intuizione: “Belgio!”. Meglio dare, anche qui, delle opzioni: “Berlina, Berlino, Merlino”. Questa volta ci siamo, la risposta è quella giusta: “Berlino!”. Geografia e cucina si mescolano nella domanda successiva: “Capitale della Turchia? Un, due, tre, dai su…?”.

La risposta, geniale in qualche modo, è: “Kebap!”. La giornalista allora, incuriosita, chiede: “Ce l’abbiamo geolocalizzata la Turchia si?”. La risposta non può che essere: “Israele? No eh?”. Ultimo tentativo, domanda ancor più basilare: “Che lavoro fa Mattarella?”. Qui ci si avvicina, anche se non con molto rispetto: “Il coso ehhh, il… presidente? Di? Non lo so. D’Italia?”. La giornalista, disperata, prova l’ultimo aiuto: “È un famoso chef, è il sindaco di Roma o è il Presidente della Repubblica?”. Uno dei ragazzi parte convinto: “Presidente della Repubblica!". Alleluja… ma che pena!