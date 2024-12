Affari Tuoi, Stefano De Martino stregato da Alessia: "Non abbassa mai lo sguardo"

05 dicembre 2024 a

a

a

Giovedì 5 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato Alessia, professoressa di francese e rappresentante della Regione Emilia Romagna. La ragazza ha letteralmente conquistato il cuore di migliaia di telespettatori, che su X hanno espresso tutto il loro apprezzamento per le forme della concorrente. E hanno anche sottolineato il buon umore messo in campo da De Martino.

"Alessia anche se probabilmente tornerai a mani vuote, sappi che resterai per sempre la concorrente più gnocca di Affari Tuoi". "A fine puntata comunque vogliamo IG, Facebook e pure Linkedin della nostra prof", il commento di Michi su X. "La prof di francese assomiglia a una di quelle veline di una volta.. prosperosa", il messaggio di Lucio.

"Sono stata telefonata": Erica condannata dopo Affari Tuoi, bufera per questa frase in tv

In particolare, molti telespettatori hanno notato un certo feeling tra Stefano De Martino e Alessia. "Stefanone che ride perché la prof di francese è bella assai", ha commentato un utente su X. "Guardami come Stefano De Martino guarda la professoressa di francese", ha scritto invece Edoardo. Più velenoso, invece, il messaggio di Nadia: "Stefano e la fatica di questa sera a non abbassare mai lo sguardo".