Amatissimo Mino, underdog che piace

CHI SALE (La voce italiana nel mondo /Rai 3) Peccato che questo bel racconto televisivo- una prima visione tra l’altro- prodotto da Rai Documentari sia stato confinato nel pomeriggio di Rai 3. Collocazione che ha comunque fruttato un buon risultato con il 5.5% di media e una curva che ha anche superato la soglia del 6 di share punte di 500 mila spettatori. Si è trattato di una video antologia doverosa dedicata a Mino Reitano, “voce italiana nel mondo” che avrebbe compiuto ottant’anni , inframezzata dalle testimonianze di pesi massimi come Massimo, Ranieri, Gianni Morandi, Ivan Zanicchi e Carlo Conti.

Quest’ultimo sintetizzava in un flash i tratti caratteriali tipici del cantante nato a Fiumara di Muro, paesino distante pochi chilometri da Reggio Calabria: «prima arrivava la forza dell'uomo e dopo quella dell’artista, del cantante». Un underdog si direbbe oggi; un ragazzo di periferia arrivato al top del successo, ma che rimase semplice, diretto, umano. Focus sulla fama internazionale dell'interprete, sulle sue qualità canore ma anche di autore, con il giusto riconoscimento per l’instacabile opera divulgativa delle due figlie, Giuseppina e Grazia. I risultati d’ascolto suggellano la popolarità di Reitano, ma a mancare è forse l’attenzione di interpreti e dj più giovani, utili per valorizzare e attualizzare la sua eredità artistica.