Domenica In, Mara Venier insultata sui social in diretta: "Da vomito, questa roba"

09 dicembre 2024 a

Mara Venier finisce sotto i colpi di X e degli odiatori social nel corso della puntata di Domenica In di domenica 8 dicembre. L'appuntamento del contenitore pomeridiano di Rai Uno della domenica pomeriggio comincia con una esibizione dei ricchi e poveri. A quanto pare gli haters della conduttrice non le perdonano il fatto di averli ospitati.

Una vera e propria follia che però si traduce in insulti sui social. "Anziché spendere soldi per questa roba inguardabile e patetica, ospiti e conduttrice da vomito, potrebbero spendere i soldi pubblici per il GP Formula 1....ma devono fare guadagnare sta bionda, ma con chi è imparentata che non si può cacciare", è questo il commento che scatena un vero e proprio putiferio su X.

E c'è subito chi prova a fermare l'ondata d'odio: "Zia Mara parte col botto e ospita subito gli amici, che presentano la nuova canzone natalizia. Bellissima. Ciao Angela e Angelo, complimenti e buon pomeriggio". Ma niente da fare, pure i Ricchi e Poveri finiscono in mezzo all'ondata di veleno: "Sembrano i Teletubbies", "Hanno preparato una canzone per lo Zecchino d'oro?", "Ma chi ha truccato Angela?", sono solo alcuni dei commenti indecorosi che sono apparsi su X. Insomma a quanto pare l'odio social non si ferma nemmeno la domenica pomeriggio. Viene fuori quasi per noia...