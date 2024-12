Casa a Prima Vista, Corrado Sassu furibondo: "Allora, arriva questo cliente...", cos'è successo

09 dicembre 2024 a

a

a

"Vi racconto una cosa che mi è successa oggi e sinceramente sono anche un po' arrabbiato". Corrado Sassu, oltre a essere uno dei volti più amati di Casa a Prima Vista - il popolare show in onda su Real Time - è anche un bravo agente immobiliare. E persino un ottimo influencer, dato che sui social vanta un seguito non indifferente. Sassu, oltre a mostrare gli appartamenti nel suo arsenale immobiliare, fornisce anche alcuni consigli utili per chi fosse interessato ad acquistare un immobile. Ma spiega anche quali siano i comportamenti da evitare durante una trattativa con un agente immobiliare.

"Vi racconto una cosa che mi è successa oggi e sinceramente sono anche un po' arrabbiato - ha esordito così Corrado Sassu in un video postato su Instagram -. Allora, arriva questo cliente. Seconda visita, quindi interessato all'immobile. Si mette seduto e cominciamo a compilare la proposta. Quindi era interessato. Si arriva a parlare delle spese accessorie, del costo dell'agenzia. E lui mi dice: 'Guarda, io la proposta la faccio. Ma solo se mi fai uno sconto. Altrimenti la casa non la prendo'."

Casa a prima vista, riuscite a riconoscerlo? L'impensabile foto dal passato: chi è | Guarda

A quel punto, Corrado Sassu ha spiegato ai suoi followers perché quell'atteggiamento risulta molto fastidioso per un agente immobiliare. "Mi sono alterato parecchio - ha proseguito -. Ma semplicemente per un motivo ragazzi. Lo sconto non è una pretesa che il cliente deve avanzare, ma una gentilezza che l'imprenditore, l'esercente o il professionista fa nei confronti del consumatore. Ci devono essere o il piacere o le condizioni per farlo. Ma non deve essere una pretesa che avanza il cliente. Ma quando entrate in un negozio, vedete un prodotto che costa 2000 euro, come magari una borsa, e gli dite alla commessa: 'O 1600 oppure non la prendo'. Benissimo, vai al negozio dall'altra parte della strada. Non è un problema mio. Con un avvocato vi comportereste così? Il cliente che pretende uno sconto - ha concluso - sta togliendo valore alla mia professione".