Affari Tuoi, Roberta travolta dopo la puntata: "Questa signora è andata lì con un motivo preciso"

10 dicembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Roberta che nella puntata andata in onda lunedì 9 dicembre ha cercato in tutti i modi di portarsi a casa un bottino di tutto rispetto. La partita però è un vero e proprio disastro. Insieme alla sorella che l'ha accompagnata in studio, Roberta trova quasi tutti i pacchi rossi, soprattutto quelli pesantissimi. E così in pochi minuti si consuma una vera e proprio slavina di sfiga che costringe il dottore a imporre alla concorrente almeno 8 tiri di fila. Una mossa che ha portato Roberta direttamente alla fine della partita con un solo pacco rosso in gioco, quello da 30.000. Il dubbio tra tenere il suo pacco, il numero 1 e scambiarlo col 14 che per la concorrente aveva un significato particolare, non è stato risolto. Alla fine la concorrente, davanti a Stefano De Martino, ha deciso di tenersi il pacco numero uno.

Ma dopo un istante ha anche accettato l'offerta del dottore da 12.500 euro. E così su X subito la puntata è scoppiato il finimondo con chi ha accusato Roberta di aver giocato male la sua partita: "Era chiaro che avesse 30000 euro, altrimenti perché gli avrebbe fatto tirare 8 volte di fila?Gli ha pure detto "per arrivare primi (aveva il pacco n.1) bisogna aver coraggio". Non ha recepito. Questa signora è andata lì x sbarcare semplicemente il lunario, piena di ansie", ha scritto un utente.

E ancora: "Ah non me frega niente io so che ci sono 30k nel mio pacco, il dottore può fare quello che vuole, io voglio arrivare prima una volta nella vita... E poi accetta 12,5K, il dottore ti aveva pure detto che per arrivare prima ci voleva coraggio, quindi che avevi i 30k!". E come sempre i critici fanno sentire la loro voce.