Casa a Prima Vista, lo spoiler di Pellizzari: "Annunciazione, annunciazione". E spunta un video...

10 dicembre 2024 a

a

a

Casa a Prima Vista è diventato uno degli show più visti dagli italiani. In onda su Real Time, la trasmissione televisiva ha saputo incollare milioni di spettatori alla tv per scoprire chi tra Gianluca Torre, Marianna D'Amico, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Ida Di Filippo è il miglio agente immobiliare del piccolo schermo. Ma c'è un altro volto - meno noto al grande pubblico - che, grazie alla sua voce inconfondibile, rende il reality così popolare.

Il suo nome è Andrea Pellizzari. E molti telespettatori italiani lo hanno già conosciuto come "Iena", in quanto ha partecipato a svariate edizioni del programma in onda su Mediaset. La voce di Casa a Prima Vista ha di recente postato un video su Instagram che ha fatto impazzire i fan dello show. Nel filmato, Pellizzari annuncia di fatto l'inizio delle riprese per la nuova stagione del programma con uno sketch niente poco di me che di Massimo Troisi: "Annunciazione, annunciazione". E ci fa anche un piccolo spoiler: "Non preoccuparti biscottino. Ti riassumo io la tua proposta". Il riferimento, ovviamente, è a Gianluca Torre. L'agente immobiliare viene soprannominato dai suoi colleghi - appunto - "biscottino".

Ma quando rinizierà Casa a Prima Vista? Molto presto. Lo show in onda su Real Time riaprirà i battenti all'inizio del prossimo anno, a gennaio 2025. E la nuova edizione si preannuncia ancora più ricca di quella precedente.