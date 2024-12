Affari tuoi, Eleonora perde tutto per colpa del bambino: travolti dagli insulti a puntata finita

10 dicembre 2024 a

Clamorosa delusione ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La concorrente è Eleonora, dalla Toscana, accompagnatrice dei bimbi dell'asilo sullo scuolabus. Con lei c'è in studio l compagno Yuri. "Futuro marito? Forse", sottolinea Eleonora. "Non hai ancora chiesto la sua mano, non è questa la serata ma da stasera puoi pensarci", lo tranquillizza De Martino.

La coppia parte con il pacco numero 19, rifiuta prima 33.000 e poi 17.500 euro convinti da un disegno "propiziatorio" del loro bimbo, a casa. Risultato: se ne vanno con soli 10 euro. E su X i telespettatori dopo la puntata impazziscono: "Smettetela di inseguire numeri improbabili e inventati, non servono a nulla! E sempre meglio l'uovo oggi che la gallina domani!", tuona un utente.

Tantissimi i commenti sul disegno: "Sembrava che seguissero un ragionamento, una strategia. E invece si affidavano a un disegno del loro bambino, che però non era il disegno del destino", "Eleonora al figlio: 'Il 10 dicembre 2024 ore 21.35 ho perso un sacco di soldi. Non predire più niente'". "Perché i buoni Eleonora e Yuri della toscana non hanno preso la metà di ciò che avevano richiesto", "Crederci sempre, arrendersi mai. Ma nel disegno sembrava ci fosse un appeso all'ingiù senza testa. P.s. Primi sei tiri 18 - 20 - 1 - 2 - 3 e poi invece del 17 che aveva un rosso pesante chiamano il 4 e alla offerta di cambio non sanno come regolarsi e rifiutano". "Stava strappando il disegno del figlio ahahhah ora lo regalano alle suore", "Poverino il bambino ci resterà malissimo". E diventa virale e stra-condiviso il meme di una bimba che fugge...