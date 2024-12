Jennifer Lopez e lo scandalo sessuale, America sotto choc: spuntano foto, un terribile sospetto

13 dicembre 2024 a

a

a

Il nome di Jennifer Lopez, nello scandalo sessuale che ha travolto il mondo della musica e dello spettacolo americani, non è filtrato. Almeno fino a ora, lascia però intendere il Daily Mail, tabloid britannico che in un articolo sulle accuse di violenza sessuale ai danni di una 13enne piombate sul capo di Puff Daddy tira in ballo proprio la super popstar di origini portoricane.

La vicenda è agghiacciante: agli Mtv Video Music Awards del 2000 sarebbe andata in scena, in una festa privata organizzata da Puff Daddy, al secolo Sean Combs, una aggressione sessuale ai danni di una ragazzina che aveva fatto carte false per accedere prima alla cerimonia e poi, non riuscendoci, al party post-evento. Si trattava di una delle ormai famigerate notti selvagge di Puff Daddy, già accusato da varie donne e uomini di aver organizzato per decenni serate a base di alcol, droga e soprattutto sesso non consenziente con minori. La 13enne era riuscita a entrare grazie alla compiacenza di uno degli autisti dei vip e aver firmato un mini-contratto all'ingresso, un documento di riservatezza. Da quel momento sarebbe cominciato l'inferno.

Violentata a 13 anni da due uomini e una donna: "Festa!". Fa i nomi: viene giù Hollywood?

Nella denuncia presentata in tribunale, le accuse riguardano Puff Daddy e un altro big del rap mondiale, l'artista e produttore Jay-Z, marito della diva Beyonce. Insieme a loro, durante gli abusi sulla ragazzina, ci sarebbe stata una donna, anche lei molto famosa, che avrebbe assistito alle violenze per tutto il tempo. Mentre i primi due nomi di celebrità sono già filtrati (Jay-Z ha respinto con sdegno i sospetti), quello femminile è rimasto fin qui segreto e come spiega anche un articolo di Open emergerà solo il prossimo maggio, a inizio processo.

"Sesso con una ragazzina di 13 anni": l'ultimo scandalo che travolge l'America

Tuttavia, e qui entra in gioco il Daily Mail, c'è chi ipotizza che quel nome sia proprio della splendida J-Lo, 59 anni, che ha da poco lasciato per la seconda volta l'attore Ben Affleck. Nel 2000, la Lopez era la compagna di Puff Daddy (relazione andata avanti dal 1999 al 2001) e il tabloid britannico ha pubblicato, sibillinamente, le foto di un loro furioso litigio immortalato proprio durante la notte delle presunte violenze. A questo punto, si domanda anche Dagospia, Jennifer sapeva qualcosa e ha taciuto per tutti questi anni?