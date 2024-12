Affari Tuoi, Chiara e la sorella massacrate dopo la puntata: "Rischia la denuncia della Rai"

17 dicembre 2024 a

a

a

Pioggia di critiche a puntata finita. Accade subito dopo Affari Tuoi andato in onda lunedì 16 dicembre e condotto da Stefano De Martino. A giocare la partita è Chiara, concorrente della regione Friuli Venezia Giulia e comandante navale. La giovane gioca col pacco numero 15, accompagnata in studio dalla sorella Sara. Già dalle prime mosse si intuisce che la partita non inizia nel migliore dei modi: con i primi 6 tiri perdono 50mila euro, 200mila euro e 30mila euro. Ecco allora che la prima offerta del Dottore è di 30mila euro. Cifra però che la concorrente rifiuta: "Siamo due caratteri forti, non molliamo, mia sorella lo è anche più di me e infatti mi ha guardata e detto subito ‘vado a tritare’".

Le brutte notizie non finiscono qui, dato che se ne vanno anche i 5mila euro e i 100mila. Subito dopo le sorelle eliminano anche i 20mila euro e il Dottore offre solo il cambio, ma Chiara lo rifiuta perché "la fortuna mi ha dato questo pacco". Finita qui? Niente affatto. Chiara perde i 300mila euro e il Dottore, per non fare ben 5 tiri, affida alle sorelle la sua prossima mossa tramite le carte. La concorrente pesca l’offerta, che è di 8mila euro, anche questa volta rifiutata, perché "andiamo avanti fino alla fine". Finalmente eliminano pure i 5 euro dal tabellone, dove restando in gioco i 10mila, 15mila, 75mila euro insieme allo 0, i 200 e i 100 euro, quest’ultima cifra trovata con la chiamata successiva. Poi perdono a ruota i 75mila e 10mila euro ("Mi fido di te, perché io ho sbagliato tutto", dice Chiara alla sorella prima di aprire questo pacco), ritrovandosi nel gran finale con 0, 200 e 15mila euro. A questo punto il Dottore offre solo 4mila euro e Sara precisa subito "io rifiuterei", senza nemmeno pensarci su, e alla fine Giulia la ascolta: "Sono stata qui, mi sono divertita, ho creato molti rapporti e non me l’aspettavo. Sono una persona che può sembrare un po’ chiusa, ma quando le persone entrano nel mio cuore, poi ci rimangono".

Affari Tuoi, "settimana iniziata male": la partita più sfortunata di tutte, caos in studio | Guarda

A quel punto lo 0 viene eliminato e la concorrente, con i 200 euro e i 15mila euro in gioco, decide di andare alla Regione Fortunata senza ascoltare l’offerta del Dottore. Nell’indecisione usano le carte per scegliere tra il Veneto (voluto da Chiara che segue un’intuizione) e l’Emilia-Romagna di Sara: le due prendono la carta del Veneto ma sul tabellone restano proprio le due opzioni delle sorelle. Risultato? La Regione Fortunata è l’Emilia-Romagna. Quanto basta a scatenare la reazione dei telespettatori.

"Belle che non ballano…e zero soldi", "La rabbia della sorella le impedisce di parlare, tirerebbe tante di quelle profanità da rischiare la denuncia della Rai", "La sorella aveva ragione sui 15.000 sotto il pacco e sull’Emilia della regione fortunata ahahahah", "Eh ma lei voleva giocarsela fino alla fine: la stupidità", "Dico sempre che i parenti e familiari portano iella", "Che partita insulsa comunque", "Andare alla regione fortunata ad caz*um, mah! i 15mila erano sicuri, i 100mila e i 50mila sono quasi impossibili", "Sputare sopra i 15k in questo modo anche no però, sono sempre molti soldini", sono solo alcuni dei tanti commenti piovuti su X.