Affari tuoi, l'insulto a Samanta dopo la puntata: "Avida, sai cosa è tuo marito"

20 dicembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda giovedì 19 dicembre, si consuma il disastro di Samanta. La concorrente riesce a sbagliare di fatto tutte le mosse. La sua partita è andata così male che sui social qualcuno ha definito la serata di Samanta sotto gli occhi attoniti di Stefano De Martino come un "tutorial" per i prossimi concorrenti: "Ecco cosa non fare mai coi pacchi ad Affari Tuoi". In effetti la concorrente c'ha messo del suo. Innanzitutto ha cominciato a rifiutare offerte davvero pesanti da parte del dottore. Alcune ammontavano a ben 41.000 euro, non proprio noccioline. Ma non finisce qui. Anche sul cambio pacco si è consumato un vero e proprio disastro.

Infatti proprio l'ultimissimo cambio prima dell'esito finale della partita è stato disastroso. La concorrente ha abbandonato il pacco che aveva tra le mani con ben 30.000 euro per pescare un blu che ha poi incanalato la partita verso il fallimento. E così sui social c'è chi si è scatenato dopo la puntata usando toni fin troppo severi contro Samanta: "Ma io dico, se avete bisogno di soldi, intanto prendetevi quel poco che vi regala il dottore, poi per il resto si vedrà", tuona un utente. E ancora: "Brava rifiuti offerte enormi, cambi all'ultimo ed avevi 30.000, vincendo 10 euro, avidità punita!", afferma un altro telespettatore. Infine l'affondo più pesante di pessimo gusto: "Ciao “mammaemoglie” che non accetta 49 perché pochi e se ne va con 10 euro e un cartonato a posto di un marito". La polemica è servita.