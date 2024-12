Casa a prima vista, il water che sconvolge Gianluca Torre: "La cosa più strana che ho visto"

20 dicembre 2024 a

Gianluca Torre è una delle star più conosciute e apprezzate di Casa a Prima Vista, il programma televisivo in onda su Real Time. Agente immobiliare sul piccolo schermo ma anche nella vita reale. Seguitissimo sui social, dove intrattiene i suoi più di 400mila follower con video dove mostra tutti gli appartamenti di lusso che vende a Milano.

Intervistato dal Milanese imbruttito, Gianluca Torre ha rivelato alcuni degli aneddoti più interessanti della sua professione. Un esempio? La cosa più strana mai vista in una casa. "Un bagno, con due water - ha risposto l'agente immobiliare -. Ho chiesto al proprietario: 'Ma scusami perché due water nello stesso bagno?'. E lui mi ha detto: 'Se tu riesci a condividere questo momento con tua moglie riuscirai a condividere qualsiasi momento'. E io - ha poi aggiunto - sono rimasto di stucco".

"La richiesta più strana che ho mai ricevuto": Gianluca Torre lascia senza parole | Video

Ma non finisce qui. "Poi altre cose strane: bunker sotterranei - ha sottolineato Torre -. Questo soprattutto nelle case costruite nel periodo della seconda guerra mondiale. Quindi queste ville indipendenti che avevano il bunker, ma proprio per ripararsi dai bombardamenti e che adesso sono diventate appetibili perché ci sono persone che vogliono il bunker nella loro abitazione. Non so se sia stato per il covid, non so se è per questi rischi strani di guerre che ci sono in giro. Comunque - ha concluso - è una richiesta che adesso viene fatta".