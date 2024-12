Ilary Blasi? Look stravolto: ecco che viso sfoggia nella sua nuova serie

Alessandra Menzani 20 dicembre 2024 a

a

a

Ilary che parla di sè in terza persona, che torna all’università, che fa l’aperitivo con le amiche, che racconta la sua nuova vita da “reduce” dopo il tormentato divorzio da Francesco Totti. Se Unica era stato un cult del genere, con i video delle borse firmate e i Rolex nascosti nel soppalco, un documentario-sfogo dopo il divorzio che aveva preso il titolo dalla famosa dedica di Totti dopo il gol con la maglietta «Sei unica», Ilary sarà uno stra-cult, almeno dal piccolo ma gustoso assaggio del trailer che sta circolando in rete.

SHAMPOO AI NEURONI

Il nulla che avanza ma costruito benissimo, patinato, scintillante. Un’americanata pazzesca che solo una come la Blasi poteva realizzare. Se l’ex Letterina è stata per anni una solida conduttrice di Mediaset, dalla lunga cavalcata delle Iene all’Isola dei famosi, adesso non fa più grandi cose in televisione, in compenso si sta riposizionando come divorziata di lusso in stile Kim Kardashian. Un po’ Dubai Bling (una chicca di Netflix racconta le storie delle miliardarie degli Emirati) un po’ Ho sposato un calciatore, Ilary segue la vita smeralda della Blasi. Lei che brinda per qualcosa ogni due minuti, lei con le amiche in barca o in Giappone con il suo Bastian, lei dalla cartomante, lei che si mette ai fornelli con scarsi risultati, un po’ maldestra e un po’ sexy, un mix letale; si mostra cambiata, la ragazza della porta accanto, una donna nuova che abbandona i capelli platino e opta per un look più rassicurante. Ci sono gli amici vip, da Nicola Savino alla Hunziker, il fidanzato, i fan che s’accalcano per un autografo, la mamma e persino la nonna. Tutto bellissimo: guardare Ilary, dal prossimo 9 gennaio su Netflix, sarà come farsi uno shampoo ai neuroni, qualcosa che annulla ogni pensiero negativo. Nel trailer, la conduttrice cita un episodio importante della sua vita: una signora, subito dopo la separazione, le legge la mano per strada e le dice che sarebbe presto arrivato l’incontro con una persona. E Ilary avrebbe reagito dicendo al suo compagno, Bastian, di “scappare”.

Nel corso della serie, la conduttrice rivelerà le sue paure, come lanciarsi da un paracadute, e la sua vita di tutti i giorni, dal firmacopie a Tokyo, in cui presentò il suo libro Che stupida, al corso di criminologia che Ilary segue con il prezioso contributo di Federica Sciarelli (in carne ed ossa). Per non farsi mancare nulla, lei che vanta 1,3 milioni di follower su Facebook, 2,3 milioni di fan su Instagram, Ilary Blasi sbarca nella piattaforma cinese TikTok ed espandere la sua presenza sui social network. «Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa. Da oggi sono su TikTok e voi direte “stica**i”». Dopo un primo ciak non del tutto riuscito, Ilary è tornata alla carica coinvolgendo direttamente gli utenti di TikTok: «Io non sono capace a usarlo, quindi aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere».

SBARCO SU TIKTOK

«Vi posso far vedere cose zozze? Cose simpatiche? Non lo so, scrivete». Nella descrizione di questo primo TikTok, però, la futura ex moglie di Francesco Totti si è affrettata a correggere il tiro: «Niente balletti (e niente cose zozze)». Con un solo video di 21 secondi su TikTok, è riuscita in poche ore a conquistare 91mila fan e totalizzare oltre 2 milioni di visualizzazioni, 189mila “mi piace” e 5mila commenti, quasi tutti positivi tra chi le chiede di tornare in tv, chi le chiede di cimentarsi in tutorial per la skin care quotidiana, chi vorrebbe un tour della sua casa e chi, invece, vorrebbe vederla nei tanti balletti che periodicamente diventano virali su TikTok. E poi ci lamentiamo di Fedez e Tony Effe.