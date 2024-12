Affari Tuoi, il disastro di Daniele: dopo la puntata spunta la clamorosa foto della figlia

21 dicembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata nera di Daniele. Davanti agli occhi attoniti di Stefano De Martino si consuma un vero e proprio disastro in pochi minuti. Rifiuta diversi cambi, è convinto di avere nel suo pacco 100.000 euro ma lo cambia.

E da lì parte la slavina di intrecci che lo portano poi a un altro cambio che gli porta via definitivamente dalle mani l'ultimo pacco rosso. Va a casa con soli cinque euro con tanto di "umiliazione" del giro finale col biglietto in mano. Sui social si è scatenato l'inferno. Un tweet diventato virale riassume perfettamente la partita di Daniele: "Rifiuti 35.000 € con solo 4 rossi di cui 2 più bassi, chiami pacco che contiene 200.000 €, poi cambi, rifiuti offerta di 20.000 € credendo di avere 100.000 €, rifiuti altri 30.000 €, ricambi riprendendo pacco iniziale ed infine rifiuti 29.000 € per avere 5 €!". Ma non finisce qui, anche la figlia di Daniele finisce nel mirino e spunta una foto clamorosa che in pochi hanno notato ma che sta viaggiando sul web alla velocità dalla luce che la immortala nell'esatto istante in cui comprende che è davvero finita: la faccia che fa quando il padre apre il pacco è davvero virale. La trovate qui di seguito