Jannik Sinner sconfitto da Alcaraz: c'è un solo motivo per festeggiare

Una sconfitta che brucia, per quelle tre palle match sul 40-0 e 5-3 del quarto set non concretizzate, ma Jannik Sinner ha comunque venduto cara la pelle contro Carlos Alcaraz nella finale di Roland Garros. La nota positiva in una partita durissima da digerire è che il 23enne altoatesino rimarrà numero uno al mondo anche dopo la fine di Wimbledon, lunedì 14 luglio, dove toccherà a quel punto le 58 settimane da n.1 del mondo, eguagliando così Jim Courier, 12esimo per tempo di permanenza in vetta alla classifica tra i 29 giocatori che ci siano arrivati almeno una volta dal 1973.

Intamto da oggi, lunedì 9 giugno, Sinner ha iniziato la 53esima settimana da numero uno del mondo (come Novak Djokovic tra il 2011 e il 2012), guadagnando 500 punti su Carlos Alcaraz. Si trova ora a quota 10.880 punti, 2.030 in più dello spagnolo, che ha vinto sulla terra rossa francese riconfermando i 2.000 punti del 2024, mentre Jannik ha fatto un passo in più rispetto alla semifinale dello scorso anno. Un margine dunque ancora ampissimo, nonostante la sconfitta di Parigi, che Alcaraz non potrà colmare da qui alla fine di Wimbledon. Nella stagione sull'erba, Sinner perderà i 500 punti della vittoria a Halle dello scorso anno e i 400 dei quarti di finale a Wimbledon del 2024. Alcaraz, invece, perderà i 50 punti guadagnati l'anno scorso al Queen's e i 2000 dei Championships.