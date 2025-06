Sinner, Adriano Panatta gela tutti: "Ho avuto un solo dubbio"

Così all'Adnkronos il vincitore del Roland Garros nel 1976 Adriano Panatta , commentando la finale del torneo francese di ieri, in cui Carlos Alcaraz ha avuto la meglio dell'italiano Jannik Sinner. "Il mio dubbio prima della finale era riguardo la tenuta fisica di Sinner e bisogna dire che ha tenuto bene, è normale andare in difficoltà quando si gioca più di 5 ore ma ha fatto bene. Quando l'ho visto seduto a fine match con gli occhi un po' persi mi ha fatto tenerezza perché tutti quanti noi abbiamo passato una sconfitta del genere e certamente quando succede in una finale del grande slam fa ancora più male, ma si avanti perché questo è il mestiere del tennista", sottolinea Panatta.

"Mi dispiace per Sinner , purtroppo quando giochi con giocatori forti e alla pari con te può andare in qualsiasi modo. Lui ha perso una di quelle partite che si vincono o si perdono veramente per una o due palle, fa parte di questo sport".

Sul tifo francese contro l'italiano: "anche io ho giocato in posti con tifo contro e altre volte favorevole, dipende tutto da come sei tu come giocatore: Jannik è pragmatico, anche nel suo comportamento in campo, quindi non ammicca al pubblico, non cerca la sua approvazione mentre Alcaraz è più empatico e probabilmente per questo ha avuto molto più tifo ma non credo sia un problema", ha concluso l'ex numero 4 al mondo nel 1976.