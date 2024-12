Che tempo che fa, Richard Gere va da Fazio dopo l'assoluzione di Salvini

21 dicembre 2024 a

L’attore Richard Gere è uno dei tifosi più celebri della Ong Open Arms: era stato a bordo della nave al largo di Lampedusa nell’agosto 2019 per portare solidarietà ai migranti e successivamente- in molte occasioni pubbliche- aveva criticato il leader leghista. «Mi sono vergognato perché abbiamo tanto ma non siamo in grado di abbracciare questi altri esseri umani: i nostri fratelli e sorelle affamati, traumatizzati» aveva detto Gere in una intervista all’inglese Guardian.

«Se gli avessero detto che la barca sarebbe tornata in Libia, sarebbero saltati in acqua e sarebbero annegati, così ho sentito che era nostra responsabilità portare quanta più luce possibile. Voglio dire, come è potuta succedere una cosa così nell’Italia profondamente cristiana? È criminale aiutare le persone bisognose? È stato sbalorditivo per me». Richard Gere era stato anche chiamato a testimoniare al processo Open Arms, salvo poi non presenziare in udienza a causa della concomitante realizzazione di un film. Ebbene domani, a due giorni dalla sentenza di assoluzione nei confronti di Matteo Salvini, Gere sarà ospite di Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa in onda sul canale Nove. Ufficialmente per presentare il suo nuovo film Oh, Canada - I tradimenti, ma non mancheranno sicuramente i commenti sulla sentenza di Palermo...