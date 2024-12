Iacchetti, da Striscia un siluro per De Martino: "Bravo, ma...". Parole pesanti su Affari tuoi

23 dicembre 2024 a

Insieme a Ezio Greggio forma la coppia storica di conduttori di Striscia la Notizia. E a Mediaset Enzo Iacchetti è ormai una istituzione, un volto-simbolo. Eppure avrebbe potuto accettare la corte milionaria della Rai e cambiare la piccola grande storia della tv italiana.

Intervistato da La Stampa, il conduttore, comico e attore ha ricordato gli inizi non facili nel mondo dello spettacolo, quando si esibita un po' dove ce n'era la possibilità e condivideva la stanza con il collega Giobbe Covatta, senza mai avere l'assillo per il successo a tutti i costi, nemmeno "quando le cose non erano facili. E anche dopo, quando avrei potuto avere un successo ancora maggiore, ho detto molti no. E questo perché sono pigro, mi basta ciò che ho: vivo più che decentemente con il mestiere dei miei sogni e una bella popolarità".

"Quando Striscia era un fenomeno da 12 milioni di telespettatori, a più riprese la Rai mi ha fatto proposte mirabolanti: per dividermi da Ezio con cui formavo una coppia imbattibile. Mi dicevano 'Ti diamo il doppio' senza nessun progetto definito ma solo tanti 'faremo, studieremo'. Io però sono un fedele, mai tradito (e me ne vanto). Che me ne frega del doppio, se sto bene dove sono?".

Oggi il rivale di Striscia è Stefano De Martino, che con Affari tuoi ha sfondato i 6 milioni di telespettatori nell'access prime time in un panorama molto più "frastagliato", battendo costantemente il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci. "Certo, De Martino è bravissimo ma Affari Tuoi funziona a prescindere, chiunque lo conduca: gli italiani vogliono vedere dove e a chi finiranno i soldi", è il commento di Iacchetti sul giovane collega, per poi rivendicare con orgoglio: "Da quando Ezio ed io siamo tornati, gli ascolti sono in ripresa". Sono tutti avvertiti.