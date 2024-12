Seminuda e in leggins: il video "blasfemo" di Natale, la riconoscete?

24 dicembre 2024 a

Natale con i tuoi, nel senso di followers. Sta destando scalpore e ovviamente anche migliaia e migliaia di condivisioni l'ultimo post pubblicato su Instagram da Kim Kardashian, la bombastica ereditiera americana, ex moglie del rapper Kanye West e soprattutto prima vera "influencer" globale sui social.

Estrema, in fondo, la socialite 44enne lo è sempre stata, a partire dai ritocchini estetici fatti senza troppi pensieri. In occasione delle feste però ha esagerato pubblicando una sua versione decisamente particolare di Santa Baby, uno dei classici natalizi americani portato al successo negli anni Cinquanta da Eartha Kitt.

Kim Kardashian e "Santa Baby", guarda qui il video su Youtube

Dimenticatevi però cappelli rossi e barbe bianche: la giunonica Kim sfoggia una parrucca bionda e leggins / scaldamuscoli color carne che hanno mandato in tilt i suoi fan. A circondarla tanti personaggi bizzarri, elfi che mangiano in una ciotola e donne seminude. Sorpresa, nel cast del video musicale c'è anche Macaulay Culkin, il Kevin bimbo protagonista di un altro classico natalizio il film Mamma ho perso l’aereo. Qualcuno però non ha preso benissimo la pellicola "sperimentale" accusandola direttamente di "blasfemia sotto metanfetamina" e tentazioni demoniache. Lei, nel frattempo, conta le visualizzazioni e se la ride.