Affari tuoi, "ciao mamma ci sono": sconcerto, chi spunta tra il pubblico in studio

"Ciao mamma sono nel pubblico di Affari tuoi". Il quiz show dell'access prime time di Rai 1 è andato in onda anche la sera di Natale, essendo stato registrato qualche settimana fa. E Stefano De Martino ha mandato in visibilio ancora una volta i telespettatori, radunando davanti al piccolo schermo la bellezza di 4.386.000 spettatori per il 25.6% di share.

Lontano dal record di 6 milioni fatto registrare qualche giorno fa, ma risultato di tutto rispetto in una giornata tradizionalmente un po' "sballata", perché con orari decisamente falsati dal clima di bagordi in un giorno di festa dedicato alla famiglia.

Cambiano un po' le dinamiche televisive, dunque, ma non certo quelle sui social dove c'è chi come tal Marikella pubblica la sua foto seduta in studio in tenuta natalizia. D'altronde, il clima che si respira davanti ai riflettori è decisamente particolare. A un certo punto della puntata andata in onda il 25 dicembre, per esempio, il mattatore De Martino scatena "l'inferno" spezzando ogni tipo di rituale. "Accantonata Sesso e samba, si balla Jingle Bells con Stefano, Lupo, Tanat e tutti i pacchisti", commenta entusiasta un utente su X condividendo il video dei festeggiamenti.

Per la cronaca, alla fine la concorrente Ambra da Foligno, ex pacchista dell'Umbria accompagnata dal fratello Simone, riesce a portarsi a casa 25mila euro anche grazie all'intervento dello stesso De Martino e al rumoreggiare del pubblico che la convincono a rifiutare un'offerta del Dottore decisamente più bassa. Miglior regalo sotto l'albero non poteva esserci.