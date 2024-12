Affari Tuoi, clamoroso Amadeus su De Martino: "Se raggiunge questi ascolti"

27 dicembre 2024 a

Amadeus la definisce "una vena di follia". La sua decisione di lasciare sempre sul più bello non è compresa da molti. Il suo addio alla Rai per approdare al Nove non è infatti andato come sperato. Ma lui assicura di non avere rimpianti. "Sono felice quando le cose continuano ad andare bene", spiega a Repubblica. E questo vale anche per i suoi attuali competitor: "L’eredità è il preserale più longevo, auguro il successo ai programmi che ho fatto. Posso avere mille difetti, ma non conosco l’invidia e il rosicamento".

Nemmeno nei confronti di Stefano De Martino. L'ex ballerino alla guida di Affari Tuoi sta incassando un successo dietro l'altro. Un risultato non passato inosservato ad Amadeus: "Faccio zapping, certo, mi capita" di vederlo. "Se raggiunge questi ascolti, vuol dire che De Martino lo fa bene". Dietro alla sua scelta, "anche la curiosità, l’imprevedibilità della vita, ho sentito che dovevo andare".

"Non è facile passare al 3%": il tormento di Amadeus sul Nove, la confessione

Nella sua nuova casa televisiva, il conduttore dice di aver trovato "un clima bello, c’è grande considerazione di me, ho la possibilità di fare e inventare. Non che mi sia mancata dove ero, ce l’ho avuta per tanti anni. Non prevedevo, dopo di andare via dalla Rai. E continuerò ad amare la Rai, ci ho passato 25 anni, è un pezzo della mia vita. Sono arrivato con Carlo Freccero da Italia 1 e ci sono rimasto fino ad aprile. Non posso non avere riconoscenza per chi mi ha permesso di lavorare bene per tanti anni". Ciò che lo ha ferito? Alcune critiche: "Quando leggevo cose gratuite" ci sono rimasto male. "Erano gli stessi - conclude amareggiato - che mi attaccavano anche se facevo il 73 per cento di share, figuriamoci col 3. Si va avanti".