Ilary Blasi, la rivelazione sul fidanzato Bastian: "Come mi ha agganciata in aeroporto"

"Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, stavamo aspettando di imbarcarci. Io per tornare a Roma e lui in Germania. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi, per fortuna": Ilary Blasi ha raccontato al settimanale Grazia della prima volta in cui ha visto il suo attuale compagno, Bastian Muller. "Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram", ha proseguito la conduttrice. Un aggancio a cui la Blasi non sarebbe riuscita a rispondere in maniera immediata. "Gliel'ho dato - ha detto - ma non ho chiesto il suo. Quando ho raggiunto mia sorella e la mia amica Francesca, che avevano visto tutto, sono state loro a insistere perché corressi a chiederglielo prima del suo imbarco: 'Vai o non lo ritroverai mai più', dicevano. Ho troppi follower, non avrei visto la sua richiesta. È così che ci siamo collegati".

Parlando della presentazione di Bastian ai suoi figli, invece, ha raccontato: "Ai più grandi l'ho detto a cena. Ho impressa l'immagine di Cristian che mi guarda e mi fa: 'Ma perché tedesco?'. Cristian e Chanel sono cane e gatto come tutti i fratelli, ma in questo caso sono stati complici. La piccolina per un lungo periodo lo definiva il signore inglese. Ora sa che Bastian è un amico speciale della mamma". Sul suo ex Francesco Totti, poi, ha escluso il ritorno di fiamma: "Il passato non si cancella e sarebbe un peccato farlo, è stato bellissimo, ho ricordi emozionanti, ogni tanto riaffiorano dei flash. Ma non vivo il passato, vivo il qui e ora, e sono proiettata nel futuro".

Infine, Ilary ha parlato della sua esperienza da madre separata: "Impari ad avvisare, per rendere partecipe l'altro. Ma ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima".