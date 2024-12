Domenica In, Paolo Fox travolto in diretta: "Ancora questa str***ta?", cala il gelo

29 dicembre 2024 a

"Fox vedi come ti devi mettere per lo scorpione che sono anni che non vediamo gioie meh". Si tratta di uno dei pochi, anzi pochissimi messaggi accomodanti su X dei telespettatori di Domenica In, che come da tradizione commentano in tempo reale sui social la puntata dello show domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier.

Si tratta dell'ultimo appuntamento del 2024 e Zia Mara decide di portare in studio Paolo Fox, uno degli astrologhi più apprezzati e seguiti d'Italia, perlomeno da chi crede alle stelle e alla loro influenza sulle umane cose. Di sicuro, però, in tanti da casa non l'hanno presa bene. E le previsioni di Fox, per una volta, c'entrano relativamente.

"Siamo nel 2025 ormai e ancora trasmettono questa str***ta dell'oroscopo? Su una rete pubblica poi... E basta!", esplode un utente. "Paolo Fox porta sf***ga - esagera un altro dalla memoria lunga -. Ricordiamo le previsioni meravigliose anni fa e poi arrivò er Covid", "Le fregnacce stellari di Paolo Fox". C'è anche chilo difende: "Tutti che danno addosso a Paolo Fox ma non mi sembra che nel 2019 gli altri astrologi abbiano fatto meglio..".

Per la cronaca, aggiunge un altro condividendo il post dell'esperto di gossip televisivo Lallero: "Per la cronaca, puntata registrata intorno alle 19 del 19 dicembre...". E lo stesso Lallero si stupisce della zazzaera dell'astrologo: "'mmazza che taglio...". "Per la prima volta do ragione alla Bruganelli!! - è la sentenza di un telespettatore - Co sto casino ai Pesci ci arriviamo al TG delle 20 e poi 2 parole gli fate dire!!!".