Televisione, piano anti noia 2025: ecco cosa ci aspetta

Daniele Priori 31 dicembre 2024 a

a

a

Un mare di spettacoli, dall’Italia e dal mondo, in analogico o in digitale, sugli schermi domestici e nelle sale cinematografiche oppure dal vivo (concerti e teatri) ci aspettano nell’anno che verrà. Un viaggio che vale la pena intraprendere e conoscere a partire dalla dimensione domestica dove, attraverso tv (ormai soprattutto smart), smartphone, tablet e pc è possibile raggiungere davvero tutto quello che c’è da vedere. Anche quest’anno il circo occuperà una prima serata Rai di inizio anno, quella del 4 gennaio prossimo con la 46esima edizione del Festival del Circo di Montecarlo, commentato da Serena Autieri. L’evento per la prima volta sarà trasmesso da RaiUno.

Canale che continuerà, anche nel nuovo anno, a inanellare grandi prime serate a base fiction. Si parte subito a gennaio con una doppietta di serie evento improntate a grandi temi letterari: Leopardi - Il poeta dell'Infinito, miniserie in due puntate diretta da Sergio Rubini, in onda il 7 e 8. Il 9 torna con l’ottava stagione Un Passo dal Cielo. Dal 12 gennaio ecco la terza stagione di Mina Settembre, con Serena Rossi. Il 13 gennaio debutta, sempre su Rai1, la fiction evento Il Conte di Montecristo, nuova rilettura di Dumas e grande coproduzione italo-francese, diretta dal premio Oscar Bille August. Il giorno dopo al via Black Out - Vite sospese, thriller con Alessandro Preziosi. Il 29 gennaio Elena Sofia Ricci tornerà protagonista con La farfalla impazzita, storia vera di Giulia Spizzichino, sopravvissuta all’eccidio delle Fosse Ardeatine.

"Stavano sulle pal***e anche a De Martino": disastro dopo i titoli di coda ad Affari tuoi

Non mancherà l’appuntamento con le grandi serie neppure Rai 2 dove è attesissima la quinta stagione di Mare fuori in programma dal 19 febbraio. Altri titoli di Rai Fiction da tenere d’occhio: Costanza con Miriam Dalmazio, il melò Belcanto con Vittoria Puccini, Miss Fallaci con Miriam Leone e Carosello. Spazio sui canali Rai anche a nuovi interessanti show. A fare da spartiacque, come sempre, sarà la “settimana santa” del Festival di Sanremo su RaiUno dall’11 al 15 febbraio condotto da Carlo Conti. Direttore artistico sanremese che ritroveremo a fine marzo con Come prima più di prima, un nuovo talent in 5 prime serate con alcune tra le più amate showgirl Anni 90. Sempre in prima serata su RaiUno Ora o mai più (dall’11 gennaio), talent che offre una seconda occasione a cantanti in cerca di rilancio, condotto da Marco Liorni. Dal 21 febbraio ripartirà anche The Voice Senior, sempre condotto da Antonella Clerici.

Show interessanti e, al solito, innovativi anche su RaiDue dove, nonostante l’impegno quotidiano con Affari Tuoi nel preserale di RaiUno, dal 28 gennaio rivedremo Stefano De Martino alla guida di Stasera tutto è possibile.

Dal 7 gennaio, invece, arriva una novità con Enrico Brignano col suo show Ce lo chiede l’Europa, insolita guida alla scoperta delle città del Vecchio Continente. Dal 10 marzo sempre sul secondo canale, Alessia Marcuzzi proporrà Surprise Surprise format da cui la Carrà, quasi trent’anni fa, trasse Carramba che sorpresa. Dal 29 aprile spazio alla comicità di Nino Frassica con il suo nuovo Festivallo, musica e comicità che vedrà al centro le canzoni di Sanremo. Sempre a primavera, su RaiTre, novità in arrivo anche per Piero Chiambretti con un nuovo programma dal titolo Finché la barca va. Non rimane certo indietro Mediaset che, soprattutto sulla sua rete leader proporrà sin da inizio anno show e fiction di qualità. Dall’11 gennaio torna la regina del sabato sera di Canale 5, Maria De Filippi col suo C’è posta per te che poi a fine ciclo cederà spazio al serale di Amici. Nel preserale ritroveremo Paolo Bonolis e Luca Laurenti e del loro Avanti un altro! Anche Gerry Scotti tornerà con Chi vuol essere milionario? e partirà con la versione over del suo talent Io Canto Senior.

Non mancherà la grande comicità di Zelig con i due storici conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ampia e variegata pure l’offerta della fiction di Canale 5: dalle terze stagioni di serie amatissime come Buongiorno Mamma! con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta a Viola come il mare 3 con Francesca Chillemi e Can Yaman. Fino al ritorno attesissimo dopo molti anni de I Cesaroni. Tra le grandi novità in arrivo nel nuovo anno due serie d’azione: La Regola del Gioco con Alessandra Mastronardi e le vicende di Alex Bravo poliziotto fuori dagli schemi con Marco Bocci. Molta curiosità per lo sbarco sul Nove di Belen Rodriguez alla guida di OnlyFun Comico Show. A febbraio esoridrà Bis con Teresa Mannino. A fine marzo su Tv8 la quinta stagione di GialappaShow e su SkyUno il nuovo viaggio di Pechino Express al via dalle Filippine.

Serie e show oltre alla tv tradizionale sono chiaramente anche sulle piattaforme. Da non perdere dal 17 febbraio su Sky e Now la terza stagione di The White Lotus. Così come su Netflix è attesissimo anche il ritorno di Mercoledì spin off della Famiglia Addams alla sua seconda stagione. Ancora su Netflix vedremo la quinta stagione di Stranger Things. Su Disney+ dal 22 aprile la seconda stagione di Andor 2, l’amatissima serie ambientata nell’universo di Star Wars e poi la quarta stagione di The Bear. Su Now Tv in arrivo in anteprima la seconda stagione di The Last of Us e la terza di Euphoria. Tra le docuserie si parla già molto del ritorno della Blasi dal 9 gennaio su Netflix col suo nuovvo Ilary e su Amazon Prime ci aspetta la stagione 5 di Lol chi ride èfuori.

Nelle sale ci aspetta un altro anno ricco di biopic e supereroi. Si parte dal giorno di Capodanno con l’uscita di Better man la storia di Robbie Williams in versione scimmia, per arrivare il 23 gennaio al giovane Bob Dylan interpretato da Timothee Chalamet in Complete Unknown. A San Valentino arriva Captain America: Brave New World per continuare il 23 maggio con il nuovo definitivo capitolo di Mission Impossible: The Final Reckoning. Il 6 giugno uscirà From the World to John Wick: Ballerina, storia di una giovane danzatrice che diventa una serial killer. Il 2 luglio torneranno i dinosauri con Jurassic Word Rebirth. Mentre fra un anno, il 17 dicembre, via al terzo capitolo di Avatar: fuoco e cenere. Tra i titoli italiani uscirà a Capodanno il film di Fausto Brizzi sulla maternità surrogata Dove osano le cicogne. Sicuramente da vedere Queer di Guadagnino in uscita il 13 febbraio e L’orto americano, il nuovo di Pupi Avati in uscita il 13 marzo.

Uscite importanti di dischi e a seguire grandi concerti. Parte forte l’anno degli italiani con l’album di Rettore Antidiva putiferio fuori il 10 gennaio. Una settimana più tardi il pensoso lavorodi Enrico Ruggeri La caverna di Platone e a fine mese un’altra doppietta di big Jovanotti il 31 con Il corpo umano che partirà con il lunghissimo PalaJova tour in partenza da marzo. Aprirà la carrellata degli artisti sanremesi il 21 febbraio Francesco Gabbani col suo Dalla tua parte. Numerosissimi i concerti live di artisti italiani e internazionali da non perdere assolutamente: da Sabrina Carpenter il 26 marzo a Milano a Justin Timberlake, Dua Lipa e Billie Eilish in arrivo sempre a Milano il 2, il 7 e l’8 giugno. Si spingerà a Roma, stadio Olimpico, Ed Sheeran il 14 giugno. Mentre Bruce Springsteen sarà a San Siro il 30 giugno e il 3 luglio, Stinga Roma il 7 luglio e Robbie Williams a Trieste il 17 luglio.

Tra i rocker italiani l’estate vedrà ancora in tour Vasco Rossi da giugno nelle più grandi città e il concerto evento di Ligabue a Campovolo il 21 giugno per i trent’anni di Certe Notti. Non pochi i nomi famosi amati dal grande pubblico che nel 2025 in tutta Italia animeranno le serate dei teatri. Appena passato Capodanno fino al 3 gennaio, Ferzan Ozpetek è in scena al Teatro della Pergola di Firenze con la sua Magnifica presenza. Al Teatro Franco Parenti di Milano dal 10 gennaio un classico pirandelliano Così è se vi pare che vedrà in scena tra gli altri Milena Vukotic. Al Sistina di Roma che in accoppiata con il Manzoni di Milano si scambia le principali produzioni, dal 23 gennaio tornerà la strana coppia Paolo Conticini e Enzo Iacchetti, protagonisti di Tootsie. L’1 e il 2 febbraio, sempre a Roma, al Teatro Parioli Costanzo, Matilde Brandi reciterà nella commedia Una come me.