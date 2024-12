Gianni Ippoliti, "lite per un parcheggio? No, cos'è successo davvero": ecco la verità

31 dicembre 2024 a

“È assurdo quanto mi è successo, io stavo camminando a piedi, e sono stato aggredito... Può succedere anche questo: che uno cammini per strada a Roma, alle 4 del pomeriggio, e venga colpito con violenza a pugni in faccia”: il conduttore Gianni Ippoliti ha parlato all’Adnkronos dall’ospedale, dopo essere stato aggredito sabato 28 dicembre. Ippoliti, in particolare, ha smentito la notizia secondo cui all’origine della violenza ci sarebbe stata una lite per un parcheggio. Il presentatore, invece, ha spiegato di essere stato colpito all’improvviso e senza alcun motivo. Dopo una corsa all’ospedale per le medicazioni subito dopo l’aggressione e il ritorno a casa, Ippoliti è dovuto tornare di nuovo in ospedale questa mattina, dove si trova ancora e dove è stato sottoposto a una Tac e ad altri accertamenti.

“Prima di ogni cosa – ha detto Ippoliti facendo riferimento a quanto successo e ad eventuali risvolti giudiziari della vicenda - voglio dare priorità assoluta alla mia salute e a quanto mi è stato consigliato dai medici, ovvero fare tutti gli accertamenti del caso per scongiurare conseguenze, visto che sono stato colpito in faccia e ho ancora dei problemi”. Stando a quanto ricostruito ieri dal Messaggero, a un certo punto un furgone bianco si sarebbe avvicinato a lui. Alla guida del veicolo un uomo non ancora identificato. Dopo uno scambio di parole, la situazione sarebbe degenerata e il conducente del furgone avrebbe colpito Ippoliti con un violento pugno al volto, facendolo cadere a terra, contro un'auto parcheggiata. Un impatto violento che avrebbe stordito il conduttore.