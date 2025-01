Affari Tuoi, la stoccata di Stefano De Martino alla pacchista della Campania: "Da cosa sei vestita"

02 gennaio 2025 a

Giovedì 2 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di dare il benvenuto alla concorrente, lo showman ha presentato ai telespettatori il nuovo pacchista della Regione Calabria. Si chiama Pasquale, ha 28 anni, di professione fa l'operaio e proviene da un paesino in provincia di Vibo Valentia. In gara, invece, in rappresentanza della Regione Sicilia c'è la splendida Daniela. Lei è una ricercatrice clinica per un'azienda farmaceutica e gioca con sua sorella Giada, che invece è una decoratrice di ceramica.

Durante la trasmissione, Stefano De Martino ha lanciato un commento velenoso verso la rappresentante della Regione Campania. Posizionata tra la Valle D'Aosta e l'Emilia Romagna, la ragazza ha sfoggiato una maglia molto particolare. E il conduttore non ha avuto la minima esitazione a commentarlo di fronte a tutti i presenti. "Campania... che oggi si è vestita da retina per lavare i piatti", ha dichiarato tra le risate dello studio. La ragazza, in evidente imbarazzo, si è limitata a ridere. Sui social in tanti hanno apprezzato la stoccata di De Martino. "Paglietta per lavare i piatti - ha commentato su X Alberta -. Allora anche casalingo figo!!!". Dello stesso avviso anche Lucia: "Quella della Campagna vestita da spugnetta da lavare i piatti".

In tantissimi stanno apprezzando Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi. In effetti, il presentatore sembra completamente a suo agio nel ruolo. "Posso dire che a Stefano De Martino non avrei dato un soldo bucato a inizio stagione - ha scritto su X Rosa - e invece è bravissimo e il programma funziona alla grande anche con lui? Sì, posso. Errore mio iniziale!".