Sanremo 2025, "perché Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso non hanno presentato nulla": la rivelazione di Conti

"Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro non hanno presentato nulla per Sanremo perché avevano altri progetti": a rivelarlo è il conduttore e direttore artistico del festival, Carlo Conti. In un'intervista al mensile La Freccia, ha spiegato che "Ferro firma il brano di Ranieri ma l’ho scoperto dopo: quando ascolto una canzone non vado a vedere chi l’ha scritta, non voglio essere influenzato. Alla fine, ho visto che Blanco firma tre brani, uno pure con Mahmood. Tra gli autori figurano anche Tropico e Calcutta".

Parlando dell'esperienza che lo attende dall'11 al 15 febbraio, Conti ha rivelato: "Voglio viverla con leggerezza, allegria e sprint. Sarà una festa della musica, come è successo nelle ultime dieci edizioni, dove la gara delle canzoni è stata protagonista”. Poi ha raccontato di aver trascorso qualche notte insonne per la selezione di pezzi e artisti: “Mi è successo anche per gli altri Festival che ho presentato”. E ha aggiunto che i brani non hanno un comune denominatore - “C’è un po’ di tutto” - e che ci sarà una novità sulla classifica: “Posso dire che la comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata, compresi i finalisti, non seguirà un ordine legato alla reale classifica, ma sarà randomico. Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più voti. In questo modo sarà più sorprendente la proclamazione del vincitore”.