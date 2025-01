L'anno che verrà, scatta la denuncia: "Liorni ha bestemmiato", perché è tutto falso

05 gennaio 2025 a

Ancora una volta il deepfake fa discutere. L'ultima vittima dei video in cui viene modificata la voce è Marco Liorni. Dopo L'anno che verrà, il concertone del Capodanno in cui il conduttore ha dovuto fare i conti con l'insulto sfuggito ad Angelo dei Ricchi e Poveri, ecco che un altro episodio agita uno dei volti di punta di Rai Uno. In un video postato sui social infatti Liorni bestemmia e insulta proprio dal palco del concertone de L'anno che verrà.

Si tratta chiaramente di un fake e di un video creato ad arte per diffamare il conduttore. L'episodio non è passato inosservato. E così Liorni è subito intervenuto: "Sicuramente quasi tutti riconosceranno il falso. Ma ne basta uno che invece ci crede… Altra occasione per farci qualche domanda sulla facilità di creare fake quasi perfetti con l’intelligenza artificiale. Ho già chiesto all’autore di rimuoverlo, mi riservo azione legale". Il post pubblicato da Liorni è stato sommerso da diversi commenti dei suoi fan che lo hanno sostenuto in questa legittima battaglia legale per tutelare la sua persona e soprattutto la sua impeccabile professionalità. Insomma per l'autore del video all'orizzonte tira aria di tempesta. Legale. Potrebbe infatti scattare una denuncia nei prossimi giorni.