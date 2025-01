Pippo Baudo, caduta in casa e ricovero in ospedale: le indiscrezioni sull'incidente di Natale

07 gennaio 2025 a

a

a

Piccolo incidente per Pippo Baudo che, poco prima di Natale, è caduto nella sua casa romana, vicino a piazza di Spagna, ed è rimasto ferito. La notizia sul noto conduttore tv, oggi 88 anni, è stata diffusa solo adesso dall'Agenzia Nova. La disavventura sarebbe avvenuta nella sua camera da letto, al terzo piano della palazzina di sua proprietà. E gli avrebbe provocato un trauma alla spalla. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che, dopo averlo messo sulla barella, lo hanno trasportato al piano terra e poi al policlinico Gemelli. A quel punto i sanitari lo hanno sottoposto a una radiografia alla spalla e lo hanno dimesso alcuni giorni dopo, raccomandandogli però di indossare un tutore alla spalla e di riposare.

Baudo, dunque, è tornato a casa sua assistito dal personale privato. E lì ha trascorso le festività natalizie e di Capodanno. Una delle ultime volte in cui lo si è visto in pubblico è stato al compleanno dei 90 anni dell'amico Pierfrancesco Pingitore, storico regista del Bagaglino. Il conduttore aveva partecipato ai festeggiamenti presentandosi in sedia a rotelle. Nelle foto e nei video diffusi sui social dai vari vip presenti alla festa, Baudo è comunque apparso in grande forma. "Siamo legati da una profonda amicizia. Si è divertito, è stato bene, è stata una giornata molto bella - aveva raccontato Pingitore -. Anche se c'erano parenti e amici di diversa estrazione che magari si conoscevano poco, si è stabilita un'atmosfera di grande cordialità, in cui anche Pippo è stato al centro".