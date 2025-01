L'Eredità, esplode la lite su Tiziana dopo la ghigliottina: "Fate i professorini dai"

08 gennaio 2025 a

A L'eredità torna ancora una volta Tiziana. La campionessa ha infatti trionfato ieri sera portandosi a casa 160.000 euro. E questa sera ci ha riprovato. Ma qualcosa è andato per il verso storto. Infatti Tiziana ha sbagliato completamente la scelta della parola finale. Le opzioni delle parole indizio non erano certo semplici questa sera perché di fatto erano perfette per diverse parole da abbinare: società, ufficiale, forza, campo e partenza. La parola esatta era posizione, ma sui social è scoppiato un putiferio. Prima di tutto è finita nel mirino proprio Tiziana: "Ma scusate non c'è più la regola che dopo aver vinto la ghigliottina non si torna più????". Ma c'è anche chi contesta la scelta della ghigliottina finale, ovvero la parola vincente da parte degli autori: "Dunque, ci stavano perfettamente gioco, azione, posizione e pure squadra in effetti".

E ancora: "Liorni ha un modo estremamente gentile per far capire al concorrente di aver sbagliato la parola", qualcuno fa notare. Infine scoppia pure la lite tra i telespettatori: "Inutile che scrivete "posizione" dopo che lo suggerisce Liorni, professoroni". E la polemica è servita. L'appuntamento è come sempre per la prossima ghigliottina di domani sera. E a quanto pare Tiziana potrebbe giocarsi di nuovo la finalissima.