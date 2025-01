Sanremo 2025, Serena Rossi all'Ariston? "Se dovesse essere...", le parole che spiegano tutto

09 gennaio 2025 a

"Se dovesse essere, sarei la donna, la fan e l'artista più felice del mondo. Ma io non ne so niente, lo giuro": Serena Rossi lo ha detto in merito alla sua eventuale partecipazione a Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio. Il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, Carlo Conti, proprio in questi giorni starebbe lavorando sui nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco del teatro Ariston nei giorni della gara. Tra i nomi in pole anche quello dell'attrice campana, che ha fatto trasparire tutto il suo entusiasmo per la possibilità di vivere un'occasione del genere.

La Rossi, poi, ha parlato della terza stagione della fiction Rai che la vede protagonista, Mina Settembre, al via domenica 12 gennaio su Rai 1. "Mina è una donna sempre in bilico su un equilibrio che cerca, ma non riesce mai ad avere - ha detto l'attrice, intervenuta negli studi Rai di via Asiago, a Roma -. È sempre stata proiettata sul lavoro. In questa stagione ritroviamo tutti i personaggi dopo un anno, è quindi inevitabile un cambiamento anche in lei. È un po' più pacata, equilibrata. Però quell'essere sempre molto istintiva e appassionata a tutta l'umanità che la circonda, sono aspetti che non cambieranno mai. Ed è quello che me la fa amare tantissimo".

La conferenza sulla fiction è avvenuta proprio mentre veniva liberata Cecilia Sala, la giornalista italiana rientrata ieri a Roma dopo essere stata arrestata in Iran il 19 dicembre scorso. A tal proposito Serena Rossi ha detto: "Prima di iniziare volevo condividere la gioia della notizia della liberazione di Cecilia Sala. È arrivata mentre facevamo le interviste e parlavamo di donne, coraggio, libertà".