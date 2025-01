Affari Tuoi, volano insulti choc su Roberta dopo la puntata: "Se lo merita, sono due..."

10 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Roberta. Nella puntata di giovedì 9 gennaio la concorrente, davanti a un divertito Stefano De Martino, prova la scalata ai 300.000 euro. A inizio partita le cose sembrano andar bene. I pacchi blu vengono fatti fuori senza difficoltà, al punto che Roberta decide di rifiutare un'offerta da parte del dottore che supera i 40.000 euro.

Una decisione che si rivelerà azzardata. Infatti sul finire di partita la concorrente decide di accettare un cambio che le porterà via dalle mani il pacco con ben 15.000 euro. Resta conn un pugno di mosche in mano, appena 500 euro. E così su X in tanti hanno criticato la mossa della concorrente che ha buttato in aria un'intera partita accettando il cambio del pacco proprio all'ultimo tiro dopo averlo rifiutato più volte. "Ma si può giocare così male??? Se lo meritano di non vincere niente..che idioti...", tuona un utente insultando. E ancora: "Cioè ha rifiutato il cambio un sacco di volte e ha cambiato all’ultimo con un pacco blu. Mah...". Poi c'è chi ricorda il numero fortunato di Roberta: "E perché nn ha cambiato prima con il numero 5?". Già perché? La risposta la conosce solo Roberta...