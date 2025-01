Luca Marinelli, quando Lina Wertmüller lo fece fuori: "Perché mi ha detto no"

10 gennaio 2025 a

E venne il giorno. Oggi, venerdì 10 gennaio, arriva su Sky la serie, M-Il Figlio del Secolo, diretta da Joe Wright e ispirata al romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (pubblicato da Bompiani), la serie racconta l’ascesa di Benito Mussolini, interpretato da uno degli attori più talentuosi e apprezzati del panorama italiano, Luca Marinelli. Già, quel Marinelli che va raccontando ormai da settimane la sofferenza provata nell'interpreatere il Duce. Povero lui...

E così, mentre cresce l'attesa, ecco che il Corriere.it dedica a Marinelli un approfondimento in cui vengono snocciolate alcune curiosità sull'attore, oggi 40enne. Luca è figlio di Eugenio Marinelli, celebre doppiatore. Oggi è considerato uno degli attori di punta del cinema italiano, ma non tutto è stato così semplice.

Infatti - raccontò sempre al Corriere della Sera in un'intervista che risale al 2016 - Marinelli non riuscì a superare il test di ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia. "Al Centro Sperimentale di Cinematografia non fui ammesso, forse perché quando Lina Wertmüller, una delle esaminatrici, mi chiese l’ultimo film che avevo visto, risposi Batman", spiegava Marinelli. Insomma, il sospetto è quello di essere stato fatto fuori per snobismo e direttamente dalla Wertmüller.

Dopo quel "no", per Marinelli una lunghissima gavetta. L'esordio risale al 2005, quando fece una breve apparizione in Ricomincio da me, fiction Mediaset. Il debutto sul grande schermo è del 2010, con La solitudine dei numeri primi, la pellicola diretta da Saverio Costanzo dove vestiva i panni di Mattia, al fianco di Alba Rohrwacher. Un lungo percorso che lo ha portato fino a Benito Mussolini, in onda tra poche ore, con buona pace del tormentatissimo Marinelli.