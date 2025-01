L'Eredità, telespettatori in rivolta contro gli autori: "Ghigliottina ridicola, fate schifo"

10 gennaio 2025 a

a

a

Venerdì 10 gennaio è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La puntata è stata vinta dalla concorrente Luisa, che quasi non ci credeva di essere arrivata fino alla Ghigliottina. E per giunta con un montepremi di tutto rispetto: 180mila euro.

Ma anche stavolta i telespettatori sono impazziti dopo aver assistito alla Ghigliottina. Verso la fine della trasmissione, erano cinque le parole proposte dagli autori per la manche finale: "Arte", "Lungo", "Finale", "Marmotta", "Maschio". In palio c'era anche un bel montepremi: ben 45mila euro. In tantissimi si sono fiondati sui social per tentare di azzeccare la risposta giusta. E, spulciando un po' X, è facile notare come la soluzione più gettonata fosse "Fischio".

"Doveva uscire 14 puntate fa". L'Eredità, esplode la bufera su Laura, il pesante sospetto

"E anche stavolta L'Eredità con una Ghigliottina ridicola - ha scritto Franco su X -. Assurdo". Dello stesso avviso anche Giuseppina: "Un'altra cavolata nella soluzione della Ghigliottina. Andava meglio "Scheda", la soluzione del concorrente. Ma chi è che sceglie le soluzioni cavata? Per non dire volgarità". "Ma dai... siete ridicoli. Ormai la Ghigliottina fa schifo", il commento di un altro utente.