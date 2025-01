Affari Tuoi, l'indiscrezione che sconvolge i telespettatori: "Chi gioca domani sera"

11 gennaio 2025 a

Brutta notizia per tutti i telespettatori di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Stando a quando si apprende, Alec - il belloccio pacchista rappresentante della Regione Emilia Romagna, dovrebbe essere il concorrente della puntata di domani, domenica 12 gennaio. Niente più balli di coppia con il suo "gemello" De Martino. E soprattutto, niente più gioia per gli occhi per tutte le grandissime appassionate dello show.

Nel giro di tre giorni, quindi, De Martino si è sbarazzato di Valentina - a detta di tutti: "La più bella pacchista di sempre" - e di Alec. E c'è qualcuno che ha ipotizzato che tra i due ci possa essere del tenero. "In un amen - ha scritto un utente su X - termina la storia per cui il povero Thanat 'corteggiava' (con chili e chili di second hand embarassment, per quel che mi riguarda) ma a Valentina interessava solo Alec (che, invece, fa il prezioso di turno)..".

"Ma si può?". La "scandalosa" Valentina: la concorrente in studio vestita così, Affari tuoi in tilt | Guarda

Tra i telespettatori c'è già tantissima nostalgia. "Ragazzi - ha commentato Valentina su X - stasera gioca Valentina e Domenica Alec. Mi mancheranno questi due, mi ero affezionata". "Domenica perderemo quel bono di Alec sto già soffrendo ma faccio il tifo per lui!", ha confessato un'altra telespettatrice.