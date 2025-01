Verissimo, la confessione privatissima di Sonia Bruganelli: "Gelosa di Bonolis, quando sono fuori..."

12 gennaio 2025 a

Tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è finita, ma non del tutto. A Verissimo, nella puntata in onda domenica 12 gennaio, l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha chiarito il loro rapporto: "Ci conosciamo da 30 anni, la vita ci ha messo di fronte a momenti molto belli e altri difficili e faticosi. A un certo punto io mi sono fermata, ero stanca di essere considerata solo in funzione del nostro rapporto. Quando ho deciso di mettermi in prima linea con il GF è cambiato tutto".

A quel punto, spiega a Silvia Toffanin, "ho staccato da quello che era il lavoro quotidiano e lì un po' di problematiche di carattere, di persone intorno che vedevano nel mio allontanarmi, una facilitazione nel prendere dei ruoli, sono uscite e ci siamo allontanati. Abbiamo smesso di parlare, di dialogare e c'è stato un momento in cui ho respirato, perché le urgenze mediche di Silvia erano venute meno e io mi sono sentita mamma, presa dal lavoro in prima persona e con Paolo ci siamo persi".

Da qui la confessione: "Sono abbastanza diretta e sentivo che mi mancava l'aria, ci siamo parlati e abbiamo deciso di separarci, piuttosto di portare avanti un rapporto che era stato bello, fruttuoso da ogni punto di vista. Sono convinta che la separazione con Paolo fosse necessaria. Sono una persona completamente diversa, lui è completamente diverso perché ci siamo vissuti separati". La gelosia però rimane: "Sono stata gelosa di lui perché stando fuori in questi mesi, lui non mi raccontava le novità. Mi è mancato lavorare con lui, però a volte devi guardare da fuori la situazione. Io sto molto meglio senza di lui, ma anche lui sta meglio di me".