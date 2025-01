Casa a Prima Vista, clamoroso bikini di Ida Di Filippo: "Imperatrice, sei stupenda"

13 gennaio 2025 a

Ida Di Filippo ha già realizzato il suo proposito per il nuovo anno. L'agente immobiliare, diventata molto popolare grazie alle sue apparizioni in Casa a Prima Vista, si era ripromessa di trascorrere il suo compleanno in bikini. Lei è nata a febbraio, ma questo non le ha impedito di festeggiare la sua ricorrenza con un mese di anticipo. E quindi eccola, mentre sfoglia una bikini da urlo e si gode il sole e la tintarella.

In un carosello postato su Instagram, si vede l'agente immobiliare del programma in onda su Real Time mentre si gode il sole su una sdraio a bordo vasca. "Il 2025 è iniziato col botto - ha scritto Ida Di Filippo -. Ho festeggiato il mio finto compleanno (ma almeno con vista mare!). Primo obiettivo raggiunto - ha poi aggiunto -, un (quasi) compleanno in bikini con il mio amore! E voi? Qual è il vostro primo sogno da realizzare in questo nuovo anno?".

Ma in tanti non hanno capito la ratio dell'iniziativa. Molti di loro le hanno scritto per augurarle buon compleanno. E Ida Di Fillippo è dovuta subito correre ai ripari. "Non è il mio compleanno - ha scritto -, il mio compleanno è a febbraio". E sul suo outfit si è scatenato un plebiscito: "Imperatrice, sei stupenda".