Sanremo 2025, clamoroso sfogo del direttore d'orchestra: "Faccio una vita di me***"

Secondo giorno di prove blindate a Sanremo, per il Festival della canzone italiana. Tra gli artisti che si stanno esercitando per arrivare pronti al grande appuntamento c'è anche Rocco Hunt. Il rapper napoletano non ha nascosto la sua voglia di fare "una piccola rivoluzione" con il brano che ha scelto per gareggiare contro i suoi colleghi. "Torno al festival per riappropriarmi della mia identità di poeta urbano". E "poeta urbano" è anche il nickname che ha scelto per i suoi social, come Instagram.

Ma al Festival ci sono anche i veterani, come Massimo Ranieri giunto ormai all'ottava partecipazione. "Sono già stressato, è un continuo pensare a questa canzone - ha detto l'artista napoletano -, ma so già che è bellissima, è una canzone per tutti, un messaggio per tutti: quando abbiamo il cuore che sanguina dobbiamo stare vicini". Il cantante aveva trionfato nel 1988 con la sua eterna Perdere l'amore. "Una delle canzoni più belle di sempre", ha confessato.

Ma c'è anche spazio per un piccolo sfogo personale. Il maestro Pinuccio Pirazzoli, direttore musicale del festival, ha raccontato la sua vita durante le numerose edizioni dell'evento musicale. "Quello che si vede fuori è solo un attimo: il classico annuncio ‘dirige il maestro’, l'inchino e stop - ha dichiarato alla Rai -. Quello che c'è dietro è un mondo intero. Il direttore d'orchestra fa una vita di m… in quei giorni!”.