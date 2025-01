Affari Tuoi, Michele sbanca ma dopo la puntata arriva l'insulto: "50 fan comodo, pagliaccio"

15 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata del trionfo di Michele. Il pacchista della Lombardia davanti a uno Stefano De Martino su di giri si porta a casa 50.000 euro dopo una partita francamente disastrosa. I pacchi blu volano via insieme a quelli rossi e le offerte del dottore, misere, vengono rifiutate. A inguaiare il concorrente nelle puntata di martedì 14 gennaio sono i tiri lunghi che gli impone il dottore: ben 12 nelle prime due tornate. La partita di fatto con l'uscita di scena dei 300.000 euro e dei 200.000 euro è compromessa. In pochi istanti vanno via anche i 100.000 euro e anche i 50.000. Così a Michele non resta che accettare di andare alla Regione fortunata.

Qui la scelta cade sul Piemonte e dopo qualche secondo di attesa De Martino, rompendo il "cerimoniale", mostra in anteprima alle spalle del concorrente il contenuto della busta della Regione Fortunata: è il Piemonte e così Michele si porta a acsa ben 50.000 euro. Ma su X esplode lo stesso la polemica gratuita sul concorrente: "Per una migliore trasparenza, cari autori di Affari Tuoi ,oltre a celare giustamente il numero sui pacchi al momento della scelta del giocatore “fortunato”, fossi in voi, taglierei il cordino di chiusura dei pacchi tutti della stessa misura, onde evitare possibili fraintendimenti", tuona un telespettatore. E un altro aggiunge con un pizzico di veleno: "Ha 4 figli, 50 fan comodo. Anche se fossero 2 certo. Ma dico che è meraviglioso. Io sono sempre contenta se i concorrenti vincono. La coppia è stata affiatata, composta, educata, sorridente lei, serioso a tratti lui. Piacevole questa puntata. Stefano il preferito", poi l'emoticon del pagliaccio. Un'altra polemica è servita.