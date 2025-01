Affari tuoi, Giuliana "fregata" dalla mamma. Insulti a fine puntata: "La corca di botte"

15 gennaio 2025 a

Da Cervinara, Avellino, Campania ad Affari tuoi tocca a Giuliana. "Come ci siamo detti più volte, nelle puntate precedenti, sono un ingegenere gestionale e sono qua con la mamma, Antonella". Si presenta così, decisa e volitiva, la concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ch ascolta quasi in soggezione.

La partita inizia malissimo: primo pacco chiamato, il 5 - Toscana, ed è subito una debacle: dentro ci sono 300mila euro. Tuttavia, la fortuna inizia a sorridere alla bella campana fino ad arrivare a tre pacchi dalla fine con uno blu da 50 euro e due rossi, da 50mila e 100mila euro. Qui arriva l'offerta del Dottore, che ne offre 50mila. Giuliana è in una buona situazione ma preferisce accettare per non correre rischi. La mamma la incoraggia dopo una partita trascorsa quasi sempre in silenzio e arriva il via libera. Quando, a 50mila euro già in tasca, la concorrente apre il pacco che ha in mano arriva la delusione: dentro c'erano proprio 100mila euro. E sui soscial si scatena il caos.

"Ma perché avresti accettato quando comunque 50mila era il minimo che avrebbe vinto? La gara era tra 50mila e 100mila e lei accetta i 50mila senza neanche provare a vedere se ha i 100mila? non ha senso...", "Ti ha alzato l’offerta due volte, arrivaci a capire che hai i 100mila", "Parlate tutti come se i 50mila fossero una disgrazia. Sticaz***i di quello che avevano nel pacco, magari li avessi vinti io", "Palese che avesse i 100.000€ ma del resto è un ingegnere e infatti ha accettato l'offerta ridotta al 50%", "Infatti, se ti alza l'offerta e la mette in pari con uno dei pacchi rossi in gara, minimo hai quel pacco e di sicuro non hai il blu. Chissà perché ha accettato, colpa della madre che ha pensato agli affari suoi per tutto il gioco".

Eccola la grande accusata, la signora Antonella: "Quando dicono “va bene” mi fanno innervosire. Era chiaro avessero i 100", "Fregata dalla madre", "Avevo ragione. Era semplicissimo. Non doveva accettare", "La figlia la corca di botte a casa", "Signora ma che è andata a fare, è stata solo a fare versi, dare nessun consiglio alla figlia e terminare con un bel meh", "Li avrei accettati anche io ma c’è da dire che spesso gli accompagnatori (soprattutto quelli tanto adulti come genitori o nonni) fanno più danni che altro".