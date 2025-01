Affari tuoi, Giuliana ammutolisce subito De Martino: "Come ci siamo detti più volte"

16 gennaio 2025 a

"Come ci siamo detti più volte". Però, che caratterino Giuliana. La concorrente della puntata andata in onda mercoledì 15 gennaio di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, debutta con un certo cipiglio che sembra mettere anche un po' in imbarazzo il padrone di casa.

"Questa sera dalla mia Campania, la nostra Giuliana! Ingegnera...", la saluta De Martino al momento della scelta del pacco. Giuliana fa attendere e pesca la scatola dopo un "oohhh" più lungo del solito.

Si passa in studio e la bella ragazza proveniente da Cervinara, in provincia di Avellino, si presenta da sola: "Ho 29 anni e sono come ci siamo detti più volte nelle puntate precedenti, sono un ingegnere gestionale. In particolare mi occupo di logistica per una multinazionale del settore logistico e vivo qui a Roma".

UIn studio è accompagnata dalla mamma Antonella, signora distinta e piuttosto silenziosa. Poco invadente, lascia che sia la figlia a decidere mosse e chiamate anche se sarà proprio lei, forse, a convincere Giuliana a cedere alla tentazione e dire sì al Dottore. A tre pacchi dalla fine, con un blu (50 euro) e due rossi da 50mila e 100mila euro, l'offerta è da 50mila euro.

"Accettiamo", sussurra mamma. "Questa è veramente difficile - mugugna Giuliana -. Mamma dice di accettare, l'avevamo già capito da prima. Stefano, io sono sempre stata una persona ambiziosa nella vita, ho sempre puntato a traguardi sfidanti però credo che nella vita bisogna sapersi anche dare dei limiti e riconoscere il momento in cui c'è bisogno di fermarsi. 50mila euro sarebbero un pacco tra quelli che ho a disposizione e in ogni caso sarebbe una vittoria. Arrivati a questo punto ascolto il consiglio di mamma e accetto l'offerta". Nel pacco che ha in mano, però, la concorrente scopre di avere 100mila euro e su X piovono critiche e insulti.