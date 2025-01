Affari Tuoi, esplode il caso di Pina: "Silenzio, Stefano De Martino è rimasto muto per diversi secondi"

16 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi va in scena la disastrosa partita di Pina. Nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 16 gennaio, la concorrente stupisce Stefano De Martino e il dottore. Pacco su pacco fa fuori i blu e resta fino alla fine con ben tre pacchi rossi in gioco, tra cui quello da 200.000 euro.

Nel corso della partita, col vento in poppa, proprio Pina preferisce mollare sul campo le offerte del dottore, tra cui una generosissima di ben 75.000 euro. Un vero e proprio tesoro visto l'epilogo della partita. Infatti nel suo pacco c'erano proprio i 200.000 euro, ma la concorrente ha accettato i 45.000 euro offerti dal dottore prima degli ultimi quattro tiri.

E così sui social è scoppiata la bufera. Qualcuno sottolinea il silenzio del conduttore dopo l'apertura dell'ultimo pacco: "Silenzio assordante. Anche Stefano muto per un po' di secondi". Poi le critiche su Pina: "Sinceramente non capisco il senso di abbandonare un numero che comunque per lei aveva un forte significato...lo sentivo io che avrebbe avuto lì i 200k! Crederò pure molto a certi segni della vita ma io sarei andata comunque fino in fondo, piuttosto perdevo", tuona un altro telespettatore. E ancora: "Io basito dalla gente, è molto diverso rischiare una volta e con il podio intatto dal rischiare 2 volte e con solo un pacco altissimo e l'assegno che vale più del doppio del secondo premio in mano". La polemica non si spegne...