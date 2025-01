Affari tuoi, "linciati dietro le quinte": insulti alla moglie Barbara dopo i titoli di coda

18 gennaio 2025 a

"Ecco, che avevo detto? Doveva accettare i 28.000 euro.... Ed è pure colpa della moglie... Credeva di avere il pacco grande e invece aria fritta". Ad Affari tuoi ogni mossa viene commentata e criticata in tempo reale su X dai telespettatori, da casa. E nel mirino del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino spesso ci finiscono i partner, i fratelli, le sorelle, le mamme e i papà dei concorrenti in studio. Se le cose vanno male, è sempre "colpa loro" secondo la stragrande maggioranza dei fan.

Prendete Enrico dal Lazio, simpatico ex pacchista promosso nella puntata andata in onda venerdì 17 gennaio. Con lui c'è Barbara, la bella e spigliata moglie. I due, molto affiatati, si divertono, ballano insieme i lenti, lei se la ride quando dopo una chiamata fortunata il consorte accenna uno spogliarello insieme a De Martino e al suo "gemello". Un momento spassoso caduto in un punto della partita in cui tutto sembrava possibile. I "big money" ancora in gioco, una serie di pacchi blu bruciati, Enrico e Barbara che rifiutano prima 38mila e poi 28mila euro offerti dal Dottore. E' lei a premere per andare avanti, presagendo fortuna infinita. "Lui pende dalle sue labbra", contesta qualcuno. E quando la fortuna gira e le cose si mettono male, ecco una delle tante sentenze: "Mai dare retta alla moglie". Alla fine, moglie e marito lasceranno sul piatto 15mila euro, tenendosi un pacco da 500 euro dopo aver persino rifiutato un pacco.

"Possibile che non capiscono che a incerto punto, bisogna fermarsi, che basta un pacco e sono rovinati?", si lamenta qualcuno sui social. "Il bicchiere è mezzo pieno...ahahahah.. Ma dai Stefano non ci credi neanche tu...", aggiunge un altro. "E' un gioco, non una banca di distribuzione soldi per gente bisognosa. Altrimenti ti prendi i 38mila che ti offre subito e ciao a tutti, ma che senso ha?!". "Ti ha offerto i 28.000, è chiaro che i 200.000 euro non li hai perché le offerte si sono abbassate, prendili! Che errore!".

Ancora: "Non capirò mai come qualcuno che ha bisogno di soldi in sto programma poi ci sputi sopra puntando sempre ai 200mila e ai 300mila. Meglio tornare a casa con dei soldi che a mani vuote", "Ma per contratto, dopo aver aperto i grossi pacchi rossi, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente dire 'va bene, va bene, va bene' applaudendo totalmente a caso oppure vengono linciati dietro le quinte?", "E proprio stasera che il Dottore li voleva aiutare con il secondo cambio non hanno capito niente... Purtroppo molta gente va a Affari tuoi sperando nel colpaccio... E poi giocano male, e non capiscono che devono valutare sempre ogni offerta e cambio...".