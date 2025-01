Affari Tuoi, Sara accetta l'offerta e viene massacrata di insulti: "Va bene un c..."

19 gennaio 2025 a

Ad Affari tuoi è la serata di Sara, la pacchista dell'Umbria. Nella puntata andata in onda sabato 18 gennaio, pacco dopo pacco la concorrente stupisce Stefano De Martino che assiste a una partita surreale.

I pacchi blu vanno via senza difficoltà, mentre i rossi restano lì sul campo a ingolosire Sara. Ma quando il gioco si fa duro, la concorrente comincia a tirare indietro la gamba, come si usa dire nel gergo calcistico. Infatti comincia a perdere i pacchi pesanti, tra cui quello da 300.000 euro, e inizia a farsi sedurre dalle offerte del dottore.

Prima ne rifiuta almeno due pesantissime, di cui una oltre i 40.000 euro. ma è sul finale, quando ancora ci sono i 200.00 euro in gioco che la concorrente cede all'offerta da 51.000 euro. Una mossa per assicurarsi un bottino pesante ma che le lascia l'amaro in bocca: infatti nel suo pacco c'erano proprio i 200.000 euro. E così subito dopo la fine della puntata su X i telespettatori si sono scatenati: "era così ovvio che avevano soldi... vai per giocare e nn giochi e allora chi "si accontenta gode"... fine", tuona un utente. E ancora: "Sarebbe stato meglio se avesse impallato l'apertura del pacco come le altre sere, eh...". Infine, come sempre, c'è chi va oltre e passa agli insulti: "accetti 51.000euro nel tuo pacco c'erano 200.000euro e dici va bene, siamo contenti lo stesso. Ma sai benissimo che da stasera per tutta la vita dirai siamo stati due c...va bene un c...!!".