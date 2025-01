Affari Tuoi, la smorfia di Sara che scatena la tempesta dopo la fine della puntata: "È scomparso"

20 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata tragica di Sara. La concorrente infatti ha stupito e non poco Stefano De Martino per come ha disputato la sua partita nella puntata di domenica 19 gennaio. A mandare in rovina il percorso di Sara sono state le ripetute offerte del dottore respinte e rimandate al mittente.

Almeno due pesantissime che superavano i 30.000 euro sono state triturate davanti agli occhi di De Martino e del pubblico nello studio del Teatro delle Vittorie. Alla fine della puntata il colpo disastroso: Sara rifiuta l'offerta e apre l'ultimo pacco che contiene 200.000 euro. Peccato che non fosse il suo, ma quello di una pacchista. A questo punto, subito dopo il flop de La Regione Fortunata, sui social si è scatenata una vera e propria tempesta.

Soprattutto per lo sguardo gelido di Sara quando è stato aperto il pacco da 200.000 euro. Nel suo volto si è letta tutta la delusione ma anche il rosicamento per non aver accettato i soldi offerti dal dottore più volte. E così su X c'è chi tuona: "Ecco qui...lo dicevo io che non avrebbe vinto una fava...fare la diva non gli è giovato x nulla..e il sorriso è scomparso...". E ancora: "Rifiuta varie volte 35.000 euro, cambia avendo blu e becca altro blu, regione fortunata fallita... A volte bisogna accontentarsi, chi troppo vuole nulla stringe!". Insomma quel volto stupito e forse quasi rassegnato di Sara non è passato inosservato.