Affari Tuoi, scoppia lo scandalo su Mario dopo la puntata: "Tutto pilotato, De Martino gliel'ha detto"

Ad Affari Tuoi va in scena la serata magica di Mario. Mentre Stefano De Martino si concede uno spuntino a base di mortadella, nella puntata andata in onda lunedì 20 gennaio, il concorrente, pacco dopo pacco, ha saputo mettere in difficoltà il dottore. Dopo aver rifiutato parecchie offerte pesantissime, di cui una sopra i 40.000 euro, Mario ha fatto fuori tutti i pacchi blu.

E in studio oltre al suono delle campane è anche arrivato l'urlo "soldi sicuri". Parole che hanno accompagnato Mario fino all'atto finale della sua partita: l'ultimo pacco. Il concorrente con destrezza ha accettato l'offerta da 75.000 euro del dottore ma ha anche lasciato sul campo per un cambio scellerato il pacco con 100.000 euro. Quello che a fine serata teneva tra le mani conteneva solo 15.000 euro e dunque ha fatto bene ad accettare l'offerta. Ma sui social dopo la puntata ecco che sboccia come ogni sera una teoria complottista con qualche telespettatore che vuole mettere in dubbio le scelte del concorrente di turno, Mario in questo caso: "comunque secondo me Stefano gliel'ha fatto capire che non aveva i 300, gli ha chiesto se era sicuro di rifiutare i 75k", tuona un utente. E un altro rincara la dose: "La domanda però è, bravo e folle quanto volete, ma perché durante il cambio non ha preso il 12 che tanto gli premeva?". Infine c'è chi aggiunge: "Una puntata alquanto “pilotata”… Altro giro, altra polemica.